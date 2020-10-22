Пашаев пожалел Ефремова после смягчения приговора
«Это сильно плохо, сильно много. Чтобы ни было, чтобы ни говорил он…все равно. Конечно, очень жаль», — поделился Пашаев.
Сегодня в Мосгорсуде состоялось слушание апелляционных жалоб на приговор Ефремову. Гражданская жена погибшего Сергея Захарова выступили за отмену наказания. Сам актер, когда выступал с последним словом, попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он также пообещал бросить пить и поставить Захарову памятник.
В результате суд решил сократить Ефремову срок всего на полгода. Теперь актеру осталось отсидеть семь лет и шесть месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел выплаченную потерпевшим по делу компенсацию морального вреда.
Защита потерпевшей стороны сочла такое решение справедливым. До этого они выступали против смягчения приговора, уточняет газета «Известия».