Пашаев пожалел Ефремова после смягчения приговора

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал «360», что ему жалко актера за то, что ему почти не смягчили приговор. Но накануне юрист предупреждал о строгости судьи.

«Это сильно плохо, сильно много. Чтобы ни было, чтобы ни говорил он…все равно. Конечно, очень жаль», — поделился Пашаев.

Сегодня в Мосгорсуде состоялось слушание апелляционных жалоб на приговор Ефремову. Гражданская жена погибшего Сергея Захарова выступили за отмену наказания. Сам актер, когда выступал с последним словом, попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он также пообещал бросить пить и поставить Захарову памятник.

В результате суд решил сократить Ефремову срок всего на полгода. Теперь актеру осталось отсидеть семь лет и шесть месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел выплаченную потерпевшим по делу компенсацию морального вреда.

Защита потерпевшей стороны сочла такое решение справедливым. До этого они выступали против смягчения приговора, уточняет газета «Известия».