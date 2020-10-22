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    22 октября 2020, 18:04

    Пашаев пожалел Ефремова после смягчения приговора

    Анастасия Калинина, Иван Степанов

    Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал «360», что ему жалко актера за то, что ему почти не смягчили приговор. Но накануне юрист предупреждал о строгости судьи.

    «Это сильно плохо, сильно много. Чтобы ни было, чтобы ни говорил он…все равно. Конечно, очень жаль», — поделился Пашаев.

    Сегодня в Мосгорсуде состоялось слушание апелляционных жалоб на приговор Ефремову. Гражданская жена погибшего Сергея Захарова выступили за отмену наказания. Сам актер, когда выступал с последним словом, попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он также пообещал бросить пить и поставить Захарову памятник.

    В результате суд решил сократить Ефремову срок всего на полгода. Теперь актеру осталось отсидеть семь лет и шесть месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел выплаченную потерпевшим по делу компенсацию морального вреда.

    Защита потерпевшей стороны сочла такое решение справедливым. До этого они выступали против смягчения приговора, уточняет газета «Известия».