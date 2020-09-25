Пашаев пообещал раскрыть имя его заказчика, когда СК закончит проверку

Эльман Пашаев опроверг информацию о возбужденных в отношении него уголовных дел. По его мнению, все эти слухи распространяют с целью отвлечь людей от приговора Ефремова. В пятницу экс-адвокат выступил перед журналистами на пресс-конференции «360».

Юрист уверен, что вся информация об уголовных делах — вбросы, и нужно это, чтобы усугубить положение Ефремова и показать, что актера защищает аферист.

«На меня ничего не заведено. Кто вам сказал, что на меня заведено? Журналисты пишут, что якобы возбудили уголовное дело в отношении меня — это не соответствует действительности», — рассказал он.

Однако Пашаев не исключает того варианта, что против него может кто-то «копать».

«Пусть следственный комитет закончит, я вам более подробно расскажу, кто был заказчиком. Я был очень рад, когда Быстрыкин дал поручение, чтобы проверить. <…> Пусть проверяет мои действия, посмотрим, что через месяц будет», — поделился юрист.

Ранее Пашаев рассказал, что впервые за 20 лет своей практики столкнулся с клиентом, который не просил его увести от наказания.

Эльман Пашаев стал известен благодаря делу Ефремова. Роковая авария произошла 8 июня, а через три месяца актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.