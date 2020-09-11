Пашаев пояснил, почему Ефремов не может его уволить

Эльман Пашаев объяснил, почему Михаил Ефремов не может его уволить. Адкокат защищал артиста во время судебного процесса по делу о смертельном ДТП, однако для апелляции приговора ему подберут замену.

О том, почему Ефремов не может его уволить, Пашаев рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Пашаев не подчиненный, чтобы его уволили Эльман Пашаев.

Пашаев объяснил, что от адвоката нельзя уволить в принципе — подзащитный может лишь отказаться от его услуг. Он отметил, что уже закончил свою работу с артистом — осталось лишь подать апелляцию. Когда суд начнет рассматривать эту жалобу, Ефремов сможет сменить защитника. При этом Пашаев отметил, что доволен своей работой по этому делу, но не удовлетворен приговором, который вынесли его подзащитному.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня. Актер, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки, которым управлял Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице через несколько часов.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а также лишил водительских прав на три года. Кроме того, актера обязали выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.