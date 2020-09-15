Пашаев обвинил Добровинского в приговоре Ефремову

Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии из-за адвоката потерпевшей стороны. Эльман Пашаев заявил, что Александр Добровинский превратил процесс в шоу.

Свое мнение по поводу реального срока Ефремову представлявший его интересы в суде адвокат высказал на пресс-конференции в НСН.

«Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года», — подчеркнул юрист.

Он считает, что Добровинский, защищавший родных погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова, не позволил сторонам договориться. Если бы это произошло, то у потерпевших была бы компенсация, а у Ефремова — условный срок.

Пашаев назвал ДТП специфическим преступлением, при котором судьбу виновного определяет именно потерпевшая сторона. По его словам, родственники Захарова получили от Добровинского обещание о создании неких «условий для заработка на телевидении».

Пресненский суд Москвы вынес актеру Михаилу Ефремову приговор на прошлой неделе. Артиста признали виновным в пьяной аварии в центре Москвы, в которой погиб человек. Ефремова ждет восемь лет колонии общего режима. Сейчас артист находится в московском СИЗО. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам юрист доволен тем, как провел процесс. Он уверяет, что работал на актера бесплатно.