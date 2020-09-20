Пашаев обратился к Ефремову и пообещал быть рядом, «если не закроют»

«У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный», — заявил юрист.

Пашаев пообещал Ефремову не бросать его.

«В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют», — добавил бывший адвокат Ефремова.

Ранее Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причина — его публичные высказывания о деле Ефремова. Юрист уже заявил, что собирается заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами. Для них адвокатский статус не требуется.

Теперь интересы Ефремова будут представлять адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Пашаев признался, что защищал Ефремова в суде не бесплатно, как он утверждал это раньше. Актер заплатил юристу сумму со «множеством нулей».

В июне Ефремов в пьяном виде выехал на встречку и столкнулся с фургоном. Водитель умер в больнице. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии. Актера лишили водительских прав на три года и обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова.