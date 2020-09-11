Пашаев объяснил, почему к его работе есть претензии

По мнению адвоката Эльмана Пашаева, все претензии к его деятельности возникли из-за кодекса профессиональной этики. Юрист считает этот норматив «очень жестким».

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает рамки общения юристов со СМИ и с другими гражданами, заявил Пашаев.

«Что-то нелестное сказал, не то сказал: будь любезен — неси ответственность», — цитирует адвоката «Звезда».

Тем не менее он одобряет такие законы и считает, что это необходимо для всех, в том числе и для адвокатов. Но отметил, что подробнее на эту тему можно будет говорить после решения комиссии по его делу.

Что касается приговора Ефремова, то здесь Пашаев ничем не огорчен, кроме срока.

Ранее Министерство юстиции предложило лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката, а в отношении Александра Добровинского возбудить дисциплинарное производство. В свою очередь Совет адвокатской палаты Северной Осетии планирует рассмотреть дисциплинарное дело 18 сентября. Адвокату могут вынести замечание, предупреждение или вовсе прекратить его адвокатский статус.