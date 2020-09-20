Пашаев объяснил, что помогло бы Ефремову получить условный срок

Михаил Ефремов после смертельного ДТП получил восемь лет колонии общего режима. Но он бы отделаться условным сроком, если бы не был известным актером. Об этом заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев.

«Если бы Ефремов был простым гражданином, о котором никто не знал, он бы получил условный срок и домой поехал», — заявил Пашаев в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По его словам, за 10 лет работы ни одного его клиента не лишили свободы за аварию, даже если человек ехал за рулем пьяным. Адвокат отметил, что именно поэтому Ефремову рекомендовали его в качестве правозащитника. Но Пашаев считает, что на этот раз выиграть дело ему помешали известность актера и большой общественный резонанс.

В начале июня Михаил Ефремов выехал на встречку в центре Москвы и врезался в фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. Артиста же посадили под домашний арест, а затем приговорили к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в суде защищал Пашаев. Но после оглашения приговора актер отказался от его услуг. Более того, Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила правозащитника статуса адвоката.