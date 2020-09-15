Пашаев назвал возможную причину для лишения его статуса адвоката

Адвокаты должны соблюдать законы, а Минюст привлекать к ответственности тех, кто их нарушает. Так в беседе с «360» адвокат Эльман Пашаев прокомментировал представление Минюста о лишении его статуса.

«Вообще, это их право. Посмотрим, что там. Надо понять причину. Наверное, высказывание какое-нибудь в СМИ. Если нарушил, то ради бога, в первую очередь мы должны соблюдать эти законы», — заявил он.

Пашаев подчеркнул, что если адвокаты не будут соблюдать законы, то ждать этого от простых людей не стоит.

Во вторник, 15 сентября, Министерство юстиции сообщило, что направило в адвокатскую палату Республики Северная Осетия-Алания представление о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Еще один документ о начале дисциплинарного производства против Александра Добровинского ведомство направило в Адвокатскую палату Москвы.

В заявлении Минюста говорится, что в ходе рассмотрения дела об аварии с участием актера Михаила Ефремова представители обвиняемого и потерпевших сделали ряд высказываний, нарушающих закон об адвокатской деятельности и Кодекс профессиональной этики.

Ранее Федеральная палата адвокатов уже заводила дисциплинарное дело в отношении Пашаева и Добровинского. Их поведение в ходе судебного процесса назвали саморекламой, а публичные заявления — несовместимыми с профессией.