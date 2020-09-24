Пашаев назвал обвинения нового адвоката Ефремова бредом

Адвокату Эльману Пашаеву, который представлял в суде интересы Михаила Ефремова, не понравились выпады нового защитника артиста. Заявление о давлении на актера юрист назвал бредом.

Пашаев в беседе с «Москвой 24» подчеркнул, что не верит саму вероятность подобных высказываний от адвоката с образованием.

«Бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать», — сказал экс-защитник Ефермова.

Он добавил, что на вынесенный артисту приговор подобные вещи не окажут никакого влияния. «Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов», — подчеркнул Пашаев.

В апелляционной жалобе на приговор Михаилу Ефремову его новый адвокат Роман Филиппов назвал поведение Пашаева не соответствующим профессиональной этике. Давление с его стороны на артиста, заметил он, оставило последнего без права на защиту. Приговор Ефремову юрист попросил смягчить.

Пресненский суд Москвы приговорил актера по делу о смертельном ДТП к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

Эльмана Пашаева на прошлой неделе лишили статуса адвоката. Решение вынесла адвокатская палата Северной Осетии, усмотрев в его действиях дисциплинарный проступок.