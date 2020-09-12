Пашаев назвал «бредом» обвинения в хищении квартиры у душевнобольной

Это глупость и бред Эльман Пашаев.

О хищении квартиры агентству рассказал адвокат Владимир Слащев. По его неподтвержденным данным, Пашаев 23 года назад обманным способом прописался в квартире душевно больной Елены Кирсановой. И вместо оплаты за жилье якобы спаивал девушку. Также адвокат заявил, что экс-защитник Ефремова заключил с ней брак, а через несколько лет лишил Кирсанову жилья, прописавшись вместе с детьми в ее квартире. Девушка обращалась с жалобами в нужные инстанции, но дело не сдвинулось.

Адвокат Андрей Князев предположил, что Пашаеву может грозить уголовное преследование из-за лживых показаний свидетелей, сообщает сайт Дни.ру. Тем не менее в скором времени комиссия рассмотрит дело о дисциплинарном взыскании, после чего защитника Ефремова могут лишить адвокатского статуса.

Ранее стало известно, что жена Ефремова планирует найти другого адвоката для защиты актера во второй инстанции. Сейчас супруга занимается поисками, юристов может быть несколько, сообщает Газета.ru.