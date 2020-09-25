Пашаев хотел перевести свой гонорар за дело Ефремова детскому дому

Эльман Пашаев рассказал, что у них с Ефремовым была договоренность — в случае проигрыша юрист остается без гонорара. Но в случае победы, они планировали перевести крупную сумму денег сиротскому приюту. Сегодня экс-адвокат выступил перед журналистами на пресс-конференции «360».

Пашаев отметил, что в течение трех дней не мог заключить с Ефремовым договор об услугах.

«Я не бесплатно работал. Я, когда вошел в дело, три дня не мог заключить с ним договор. <…>Три дня я не мог с ним разговаривать, он в шоковом состоянии был», — вспоминает юрист.

Выяснилось, что они изначально обсудили довольно крупную сумму. Такие деньги нужны были для строительства сиротского приюта.

«Мне для детей — дома сирот — хороший корпус надо строить. Я делаю, но медленно идет. Деньги большие нужны. Мы договорились <…> Я работаю на результат, если проигрыш — 100% возврат. <…> Но я знал, что там надо корпус сносить, заново построить, финансирования не хватает <…> Я говорил, что будем деньги перечислять от меня и от вас туда же, достроим корпус. Я рубля не брал», — пояснил Пашаев.

Как отметил юрист, сумма была большой даже для среднего класса, «если был бы положительный результат по делу Ефремова <…> мы должны были в детский дом перевести деньги».

Кроме того, Пашаев рассказал сегодня, что находится с семьей Ефремова в очень хороших отношениях.

Эльман Пашаев стал известным вовремя судебных заседаний по делу Ефремова. Смертельное ДТП произошло 8 июня, через три месяца актеру вынесли приговор — восемь лет колонии общего режима.