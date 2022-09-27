Пасечник заявил, что в ЛНР и ДНР решат вопрос с возможным военным положением вместе руководством России | 360°

Общество 27 сентября 2022, 08:00 Поделиться Telegram

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Viber Пасечник заявил, что в ЛНР и ДНР решат вопрос с возможным военным положением вместе руководством России Глава ЛНР Пасечник: Донбасс решит вопрос о военном положении вместе с российскими властями Telegram-канал Леонида Пасечника

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Луганская и Донецкой народные республики в случае присоединения к России примут решение относительно военного положения на своих территориях совместно с российским руководством. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник, ответив на соответствующий вопрос.

«В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение <…> Будем принимать решение вместе», — сказал он ТАСС.

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Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный ранее сказал агентству о том, что режим контртеррористической операции (КТО), вероятно, придется ввести на территориях новых регионов страны для противостояния терактам со стороны Украины. По его словам, решение о режиме КТО принимает глава федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. При этом решение о начале спецоперации принимал президент РФ.

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Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что СВО в случае вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России фактически будет контртеррористической.

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