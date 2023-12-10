Общество 10 декабря 2023, 17:06 Пасечник сравнил восстановление Донбасса со стройкой БАМа Глава ЛНР Пасечник заявил о помощи всех регионов России в восстановлении региона РИА «Новости»

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В восстановлении Луганской Народной Республики принимает участие вся Россия. Проводимые работы по своим масштабам сравнимы со строительством Байкало-Амурской магистрали или канала «Москва». Об этом в своем Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник, рассказывая о дне региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Он подчеркнул, что интерес посетителей мероприятия к региону очень высок и объясняется тем, что равнодушных к восстановлению республики не осталось.

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«Луганщина сегодня не только хранит славную историю, но и пишет ее новые страницы. Донбасс сегодня восстанавливает, в буквальном смысле, вся страна. Это стройка века, сопоставимая по масштабам с такими гигантами, как Байкало-Амурская магистраль или канал „Москва“», — написал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что пока развитой экономикой республика похвастаться не может, но помощь всех российских регионов стало главным достижением.

«Запущены такие гиганты промышленности, как Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Стахановский вагоностроительный завод». «Предприятие „Лугасталь“, которое в свое время выпускало тепловозы», — привел слова Пасечника ТАСС.

Глава ЛНР добавил, что в скором времени все производства выйдут на былые мощности и производительность.

Пасечник добавил, что в ходе общения с журналистами на выставке рассказал об открытии на территории ЛНР свободной экономической зоны для привлечения инвестиций предпринимателей, в том числе иностранцев, которые готовы открыть бизнес в новых регионах.

На этой неделе глава Луганской Народной Республики Леонид объявил, что намерен потребовать компенсации ущерба, который нанесла Украина. Он подчеркнул, что сейчас в регионе работает специальная комиссия, которая ведет подсчет преступлениям, совершенным против мирных жителей.