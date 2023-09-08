Общество 08 сентября 2023, 13:26 Парусная регата среди студентов стартовала в Финском заливе в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в Финском заливе начались соревнования по парусному спорту среди студентов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В регате примут участие около полсотни команд из 18 российских вузов. Им предстоит пройти около двух морских миль.

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Как рассказал главный судья Всероссийской студенческой регаты Андрей Латинов, выигрывает гонку тот, кто раньше дойдет до финиша.

«Два раза огибают верхние знаки, два раза нижние, две петли делают и финишируют. Стартуют все одновременно», — добавил он.