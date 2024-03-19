Общество 19 марта 2024, 16:59 Парусная регата «Руссофт» пройдет в Нижнем Новгороде 21 мая

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IV парусная регата «Руссофт» состоится в Нижнем Новгороде 21 мая 2024 года. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Мероприятие пройдет в преддверии конференции «ЦИПР». Принять участие в соревновании сможет любой желающий. Для заявки необходимо заполнить форму регистрации на сайте «Руссофт».

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«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) — собрание, в котором задействованы представители бизнеса и власти. В ходе диалога решаются вопросы цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.