Пару из Казани уличили в съемках пыток птиц

Мужчину из Казани и его сожительницу уличили в записи видео с издевательствами и убийствами над животными. Одним из эпизодов стал случай с голубем.

Зооактивистка Ляйсан Миннеханова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала пост о живодерах, которые издеваются над животными и птицами, а потом делятся жестокими видео с другими живодерами в закрытых группах в Сети.

Миннеханова опубликовала ролик, на котором голубя подвесили на прищепку, обрызгали духами, а потом стали втыкать в нее нож и удивлялись ее живучести. Съемку вела сожительница мужчины.

«Недавно он рассказал, как кирпичом по голове убивал собаку», — заявила Ляйсан Миннеханова.

Она призвала жителей Казани быть внимательными к своим животным и детям. Ведь неясно, кто станет жертвой живодеров в следующий раз. О реакции властей на эти ролики пока ничего не известно.