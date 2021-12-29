Партнерские роды вновь разрешили в Сургуте

Партнерские роды возобновили в Центре охраны материнства в Сургуте. Об этом сообщил телеканал SiTV.

По данным «Ямал-медиа», эта практика была прекращена после начала пандемии. Залы медицинского учреждения были недостаточно подготовлены к партнерским родам.

Сейчас в центре 25 боксов, где роженицы смогут находиться с кем-то из родственников. Сопровождающим необходимо будет сдать тест на коронавирус, не иметь симптомов ОРВИ и предоставить результаты флюорографии.