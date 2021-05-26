Партнер «Викимедии» оценил влияние пандемии на онлайн-энциклопедии

Во время пандемии количество статей в «Википедии» росло быстрее, чем в другие годы. Статьи про ковид постоянно обновляются с учетом новой информации, рассказал «360» исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский перед церемонией вручения премии «Медиана».

По его словам, выросло количество статей и про коронавирус, и про антитела.

«Собственно, про разные инфекционные болезни, конечно, количество статей возросло. Статьи про COVID-19. Сейчас люди отслеживают все новые публикации в научных статьях, тут же дополняют, вся информация в „Википедии“ обновляется», — объяснил он.

Козловский добавил, что авторы подходят ответственно к написанию материала.

«Ты знаешь, что ты напишешь, прочитают миллионы людей. „Википедия“ выходит на 300 языках. Такая аудитория. Каждое твое предложение, как ты его сформулировал, прочитает такое количество людей. Ты чувствуешь свою ответственность, что ты сделал что-то полезное», — отметил эксперт.

Отдельное внимание Козловский обратил на иллюстрации, видеозаписи и аудио в статьях. Сейчас такой контент используется более активно.

«Теперь во многих биографических статьях есть образец голоса, где человек что-то о себе рассказывает. Это лучше позволяет читателю понять, что это за человек, почувствовать, как он говорит, формулирует предложения. Видео, какие-то вставки, специальные интерактивные карты», — перечислил он.

По его словам, задача любой энциклопедии сделать так, чтобы читатель оперативно получил информацию и быстро в ней разобрался.

«Наша задача — как можно быстрее объяснить сложные вещи», — заключил Козловский.