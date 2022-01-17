Партию свежих груш из Китая уничтожили в Амурской области

Во время плановой проверки в Амурской области была уничтожена партия груш из Китая, на ввоз которой еще с 10 августа 2019 года начал действовать временный запрет. Об этом написал AmurInfo со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что у торговцев не оказалось документов, подтверждающих происхождение и безопасность этой продукции, сообщило РИА ФАН.

Всю запрещенную продукцию сотрудникам Россельхознадзора пришлось изъять и уничтожить, а в отношении хозяина точки розничной торговли возбудить административное дело и назначить ему штраф.