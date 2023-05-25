Общество 25 мая 2023, 14:13 Партию ПАРНАС ликвидировали решением Верховного суда Верховный суд России ликвидировал Партию народной свободы РИА «Новости»

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Верховный суд России ликвидировал Партию народной свободы (ПАРНАС). Судебная инстанция удовлетворила иск Минюста, сообщил ТАСС.

«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии „Партия народной свободы“», — уточнили в суде.

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В Минюсте обратили внимание, что ПАРНАС не имела представительств в половине российских регионов, что необходимо законодательно. При этом члены объединения не предпринимали попыток нарастить число региональных отделений.

Юрист ПАРНАС отметил, что в партии не знали о закрытии части региональных отделений.

Лидер политического объединения экс-премьер РФ Михаил Касьянов уехал из России после начала спецоперации на Украине.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональному отделению политической партии о ликвидации, написал RT.