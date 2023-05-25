25 мая 2023, 14:13
Партию ПАРНАС ликвидировали решением Верховного суда
Верховный суд России ликвидировал Партию народной свободы
Верховный суд России ликвидировал Партию народной свободы (ПАРНАС). Судебная инстанция удовлетворила иск Минюста, сообщил ТАСС.
«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии „Партия народной свободы“», — уточнили в суде.
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В Минюсте обратили внимание, что ПАРНАС не имела представительств в половине российских регионов, что необходимо законодательно. При этом члены объединения не предпринимали попыток нарастить число региональных отделений.
Юрист ПАРНАС отметил, что в партии не знали о закрытии части региональных отделений.
Лидер политического объединения экс-премьер РФ Михаил Касьянов уехал из России после начала спецоперации на Украине.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональному отделению политической партии о ликвидации, написал RT.
Санкт-Петербург
Суд
Ленинградская область
Москва 2023
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