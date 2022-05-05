Партию экологичных мусорных баков получит Новый Уренгой

В жилых комплексах Нового Уренгоя появятся заглубленные мусорные контейнеры. Они более экологичны и экономически выгодны, нежели обычные. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что эти контейнеры исключают травмоопасность и не пропускают запах. Они обладают гораздо большей вместительностью, чем обычные бачки. Местные СМИ пишут, что контейнеры планируется установить в микрорайонах Уютное и Созидателей.