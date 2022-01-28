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    28 января 2022, 23:53

    Партия «Слуга народа» на Украине подтвердила задержание своего депутата за взятку

    Руководитель фракции партии «Слуга народа» на Украине подтвердил задержание депутата за взятку

    Ирэна Вороник

    Руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что одного из депутатов данной фракции задержали за взятку. Такое заявление распространила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.

    Партия «Слуга народа» на Украине подтвердила задержание своего депутата за взятку

    «Мы узнали об этом из СМИ — народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ. Эта новость стала для нас шоком. Однако если он совершил преступление, то должен по закону понести наказание», — процитировала Палийчук слова главы фракции в своем Telegram-канале.

    Давид Арахамия добавил, что если правонарушение действительно имело место быть, то он точно не станет покрывать своего коллегу. По словам руководителя фракции, закон един для всех, в том числе и для депутатов Рады. Даже то, что ранее успел сделать человек для всей страны, не может являться основанием для амнистии в подобном случае, уверен Арахамия. Он добавил, что Кузьминых получил в партии огромный кредит доверия, который, судя по всему, не смог оправдать.

    В то же время глава фракции «Слуга народа» считает, что «нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных».