Партия «Слуга народа» на Украине подтвердила задержание своего депутата за взятку

Руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что одного из депутатов данной фракции задержали за взятку. Такое заявление распространила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.

«Мы узнали об этом из СМИ — народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ. Эта новость стала для нас шоком. Однако если он совершил преступление, то должен по закону понести наказание», — процитировала Палийчук слова главы фракции в своем Telegram-канале.

Давид Арахамия добавил, что если правонарушение действительно имело место быть, то он точно не станет покрывать своего коллегу. По словам руководителя фракции, закон един для всех, в том числе и для депутатов Рады. Даже то, что ранее успел сделать человек для всей страны, не может являться основанием для амнистии в подобном случае, уверен Арахамия. Он добавил, что Кузьминых получил в партии огромный кредит доверия, который, судя по всему, не смог оправдать.

В то же время глава фракции «Слуга народа» считает, что «нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных».