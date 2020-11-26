Партия пенсионеров предложила бывшей уборщице из Костромской области стать депутатом Госдумы

Удгодская могла бы попробовать себя в новой ответственной роли, считает председатель центрального совета партии Владимир Бураков. Однако сама Удгодская еще не дала согласия занять должность депутата.

«Официальное предложение Удгодской может сделать только президиум партии, но он пока не заседал. Но у части нашего актива есть мнение, что ее нужно будет выдвигать на выборы в Госдуму», — заявил Бураков.

Пр этом необходимо и «личное желание человека участвовать в избирательном процессе». По словам председателя, пока Удгодской хватает проблем с Повалихинским сельским поселением, потому что там люди довольно возрастные. К тому же бюджет минимальный, а сейчас население активно готовится к зиме.

Бывшая уборщица уже работала депутатом поселкового совета и «хорошо себя там проявила».

«Понятно, что Госдума — совсем другой уровень. Но у нас иногда выдвигаются люди, которые далеки от политики, но с амбициями», — заметил Бураков.

Удгодская работала уборщицей администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района в Костромской области. Главой поселения ее избрали 13 сентября, а 1 октября она вступила в должность.

Удгодская призналась, что баллотировалась на местных выборах как технический кандидат. По просьбе бывшего главы поселения Николая Локтева она приступила к исполнению своих обязанностей.