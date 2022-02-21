В МЧС приняли решение временно закрыть паромную переправу Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин), связывающую остров с материком. Причиной тому стал сильный ветер. Об этом написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

«21 февраля паромная переправа Ванино — Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни сильный ветер ожидается на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях. В понедельник, 21 февраля, он будет достигать до 35 метров в секунду.