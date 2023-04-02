Общество 02 апреля 2023, 08:32 Паромное сообщение предложили организовать с Мариупольским и Бердянским портами Совфед предложил организовать паромное сообщение с Мариупольским и Бердянским портами РИА «Новости»

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил организовать паромное сообщение с Мариупольским и Бердянскими портами по Азовскому морю для перевозки пассажиров и грузов, обратившись с соответствующим письмом к помощнику президента России Максиму Орешкину. Об этом сообщил ТАСС.

Сенаторы учли текущие перспективы развития и существующее состояние перевозок по внутренним водным путям, которые, по их мнению, не в полной мере соответствуют интересам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития России.

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«Предлагаем рассмотреть вопрос о возобновлении пассажирских перевозок и грузовом паромном сообщении на территориях с Мариупольским и Бердянским портом», — отметили авторы письма.

Глава комитета Андрей Кутепов обратил внимание, что пассажирское и грузовое сообщение портов в новых субъектах России с портами в Краснодарском крае и Ростовской области важно восстановить ради избежания транспортного коллапса.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что порт в Мариуполе находится в хорошем состоянии, его используют в качестве строительно-перевалочной базы.