Общество 18 июля 2023, 08:28 Паромное движение в Керченском проливе восстановили МЧС по Крыму сообщило о восстановлении паромного сообщения в Керченском проливе РИА «Новости»

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В Крыму возобновили движение паромного сообщения в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Движение паромов по состоянию на 06:10 18 июля осуществляется в штатном режиме», — сказано в заявлении ведомства.

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Утром во вторник паромное сообщение через Керченский пролив приостанавливали из-за сильного ветра.

Ранее стало известно, что паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем сделали бесплатным. На каждое судно помещается порядка 700 автомобилей. Всем пассажирам раздают питание и воду, а также для них установили дополнительные туалеты.

В ночь на 17 июля украинские боевики атаковали Крымский мост надводными беспилотниками. В результате ЧП погибли два взрослых человека и пострадала девочка, писал RT.

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