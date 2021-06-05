Паром сел на мель в Сыктывкаре. Пассажиры просидели под солнцем 4 часа

В Сыктывкаре паром с пассажирами сел на мель. В результате люди сидели под палящим солнцем в течение четырех часов. По предварительным данным, никто не пострадал.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как паром буксируют, но результатов это не дает.

«Время 12:00 часов дня. Сидим на мели четыре часа», — сказал автор ролика.

Сейчас пассажиры эвакуированы на берег поселка Седкыркещ, однако паром с их автомобилями продолжает оставаться на мели, уточнил Telegram-канал «Сыктывкар № 1».

Одна из очевидцев написала в комментариях в соцсети «ВКонтакте», что МЧС привезли холодную воду для людей. На место также прибыла транспортная прокуратура. Пока неизвестно, что стало причиной посадки парома на мель.

В начале апреля, нефтяной танкер Rumford сел на мель в южной части Суэцкого канала и почти перегородило его. Авария затруднила движение судов. Это произошло из-за проблем с двигателем. До этого в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given. Судно село на мель и заблокировало движение. В результате образовалась пробка из 422 судов.