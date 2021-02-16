Пародисты из видео про озвучку навигатора устроили розыгрыши разными голосами. Видео

Актеры Карен Арутюнов и Аниса Муртаева стали героями нового шоу «Алло, кто это?» на «360». Многие помнят этих участников по ролику из машины, где девушка говорила голосом помощника Алисы, а молодые люди пародировали героев сериалов. На этот раз задачу перед ними поставили сложнее: участники выбирали персонажа и должны были позвонить и поговорить по телефону его голосом.

Первым попробовал свои силы Карен. Ему достался Тор из фильмов Marvel, который должен был заказать пиццу с анчоусами и ананасами. Но пародист попал на опытного оператора.

Когда он попросил, чтобы пиццу доставили в пещеру, а в состав добавили куриные потроха, женщина на другом конце провода заявила, что сын главного бога Асгарда не ест пиццу.

«Какой-то вы неправильный сын Одина», — сказала она. Карен пытался сориентироваться и продолжить разговор, он заявил, что может быть на другом конце провода с ним говорит его мама. На что получил ответ, что это его бабушка. Продолжать разговор оператор не стала и со смехом положила трубку.

Анисе нужно было заказать такси у «Яндекса» и попросить, чтобы в машине не было навигатора с голосом Алисы. Эту роль актриса уже исполняла, поэтому проблем не возникло. Но первый оператор, кому дозвонилась Аниса, бросил трубку, как только она представилась. Со вторым проблема началась уже у актрисы, которая сначала замялась, но потом быстро вошла в образ.

«Только очень важно без навигатора Алисы, я уже не могу это слышать, меня тошнит. <…> Мы все время куда-то поворачиваем, а я бы этого не хотела. Она все время руководит процессом, а мне бы хотелось бы вместо нее, потому что я — королева этой жизни», — произнесла Аниса в разговоре с оператором. Но и второй бросил трубку.

Вторая попытка Карена не увенчалась успехом, потому что абонент Дана Борисова выключила телефон. Актер голосом Осла из «Шрека» хотел пригласить ее на должность ведущей «Дома-2». Карен потренировался и отрепетировал, но все оказалось зря.

Анисе досталась Елена Малышева и задача заказать шторы с изображением щитовидной железы. На такую серьезную роль девушка не согласилась и попросила позвонить ведущую шоу. Начало разговора было прекрасным, в компании заявили, что они печатают на ткани любые принты по желанию заказчика.

Дальше диалог развивался следующим образом:

— Вы присылаете принт, а мы его печатаем.

— Девушка, чего его присылать? Щитовидная железа у всех одинаковая.

После этих слов оператор снова бросил трубку.

Ранее ребят осудили профессионалы дубляжа, которые попросили их не называть себя актерами. Они пояснили, что это тяжелая работа, которая требует максимальных усилий и опыта. Аниса Муртаева ведет собственный блог, в котором снимает скетчи, а Карен Арутюнов — стендап-комик, выступающий в клубах.