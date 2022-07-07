«Парное молоко!» Вода в водоемах и реках Москвы прогрелась сильнее, чем в Черном море

Температура воды в реках и водоемах в Москве успела прогреться сильнее, чем в Черном море. Сейчас она составляет около +23…+25 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что на курортах купаться сейчас довольно комфортно, но с Москвой это не идет ни в какое сравнение, написал ТАСС.

«На севере столицы вода прогрелась до 22-23 градусов, а в черте города — до 24-25 градусов. Настоящее парное молоко!» — добавил он.

По оценке Вильфанда, такая супертеплая температура воды продержится ближайшие дни, включая выходные.

Для сравнения: в Алуште, Евпатории и Феодосии температура воды в море составляет +22 градуса. В Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Ялте — около +23 градусов.

В Московской области пляжи начали готовить к новому сезону с середины мая. Проверки будут продолжаться. Лучшие пляжи обустроили в Солнечногорске, Лыткарине, Зарайске, Талдоме, Электростали, Шатуре и нескольких других городских округах.