Пармезан вместе с другими видами иностранных сыров до сих пор находится в санкционном списке. Исключать его из перечня пока не планируют, а продукция российских сыроваров ничем не уступает заграничной. Такое мнение высказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Наше сыроварение продвинулось далеко вперед, начиная с того момента, как мы запретили поставки сыра из ряда государств, в том числе пармезана. Мы увеличили объемы производства в полтора раза с 2014 года. И по качеству наш сыр уже очень близок, а зачастую и не уступает продукции из стран-лидеров в этой сфере», — процитировала министра газета «Известия».

Патрушев предложил производителям из других стран развивать свой бизнес на территории России, если они хотят продавать свои сыры на российском рынке. Также он отметил, что иностранные компании могут делать свою продукцию из российского молока, которое является одним из лучших в мире.

«Повторюсь, наш сыр ничуть не хуже. Но есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. Ну, соответственно, там она, наверное, и будет», — заключил глава Минсельхоза.