Пармезан, буррата и горгонзола со всей страны. Гастрофестиваль «Сырная гонка» прошел в Щелкове

Спорт и сыр объединили в Щелкове — там в разгаре фестиваль «Сырная гонка», на котором можно попробовать пармезан, буррату и горгонзолу со всей России, в основном из Подмосковья, а заодно посоревноваться в скорости и выносливости.

Глава города дал старт сырной гонке. Всего в забеге приняли участие 350 человек от школ и предприятий Щелкова. Также в программе был предусмотрен большой гастрономический фестиваль.

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На фестивале работало несколько площадок: концертная, зона активности для семьи, спортивная и, конечно же, территория сырной торговли. Дети участвовали в интерактивных зонах и эстафетах.

Сегодня на фестивале было представлено 30 сыроварен, в том числе, и местные фермы. По словам сыроваров, фестиваль удался на все 100%, они не ожидали такой активности от местных жителей, но больше всего порадовало, что их ждали. Завтра в Щелкове пройдет третий заключительный день фестиваля.