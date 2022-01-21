Депутаты Госдумы не поверили в цены опубликованного меню из парламентской столовой

Цены в разошедшемся по СМИ снимке меню из столовой Госдумы не соответствуют действительности. Об этом рассказали народные избранники в беседе с изданием «Секрет фирмы».

Депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что снимок сделан явно не в столовой нижней палаты парламента. Он пояснил, что цены депутатском меню выше в два-три раза.

«Это может быть в администрации Президента или правительстве, там тот же комбинат питания, но цены сильно разнятся. Например, я сегодня пообедал на 800 рублей», — отметил он.

С ним согласился его однопартиец Сергей Обухов. Он пояснил, что дешевле перекусить в городских заведениях питания, где бизнес-ланч обойдется в 350 рублей.

По его словам, для удобства в столовой Госдумы даже установили микроволновки, чтобы депутаты могли разогреть еду, принесенную из дома.

В подлинности снимка также усомнился депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин. «Оформление, по-моему, там другое», — отметил он.

Меню из столовой Госдумы опубликовал Telegram-канал «Будни депутата». Судя по публикации, самое дорогое блюдо «Пельмени в горшочке с бульоном», его цена составляет 190 рублей. Остальные позиции стоят дешевле.