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    21 января 2022, 22:58

    Депутаты Госдумы не поверили в цены опубликованного меню из парламентской столовой

    Депутат Коломейцев назвал снимок меню из столовой Госдумы фейком

    Анатолий Минкин

    Цены в разошедшемся по СМИ снимке меню из столовой Госдумы не соответствуют действительности. Об этом рассказали народные избранники в беседе с изданием «Секрет фирмы».

    Депутаты Госдумы не поверили в цены опубликованного меню из парламентской столовой

    Депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что снимок сделан явно не в столовой нижней палаты парламента. Он пояснил, что цены депутатском меню выше в два-три раза.

    «Это может быть в администрации Президента или правительстве, там тот же комбинат питания, но цены сильно разнятся. Например, я сегодня пообедал на 800 рублей», — отметил он.

    С ним согласился его однопартиец Сергей Обухов. Он пояснил, что дешевле перекусить в городских заведениях питания, где бизнес-ланч обойдется в 350 рублей.

    По его словам, для удобства в столовой Госдумы даже установили микроволновки, чтобы депутаты могли разогреть еду, принесенную из дома.

    В подлинности снимка также усомнился депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин. «Оформление, по-моему, там другое», — отметил он.

    Меню из столовой Госдумы опубликовал Telegram-канал «Будни депутата». Судя по публикации, самое дорогое блюдо «Пельмени в горшочке с бульоном», его цена составляет 190 рублей. Остальные позиции стоят дешевле.