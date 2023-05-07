Общество 07 мая 2023, 16:15 «Парламентской газете» исполнилось 25 лет «Парламентская газета» отмечает 25-летний юбилей РИА «Новости»

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«Парламентская газете» исполнилось 25 лет, первый выпуск издания вышел в 7 мая 1998 года. Архив газеты сейчас — это история развития российского парламента, общества и страны.

Придумал создать в стране первую парламентскую газету Геннадий Селезнев, занимавший в тот момент пост спикера Госдумы. Он же придумал название для газеты. Учредителями нового издания стали обе палаты парламента.

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«Деньги выделил Виктор Черномырдин — нешуточные по тем временам три миллиона», — указано в юбилейной статье «Парламентской газеты».

Сейчас «Парламентская» издаётся в 11 городах России — от Симферополя до Владивостока, распространяется по подписке и в розницу. В последние годы она входит в десятку самых цитируемых СМИ. Есть у газеты и свой пресс-центр, где политики проводят круглые столы, а читатели при этом могут им задать вопрос в электронном виде и получить ответ.