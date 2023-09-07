Общество 07 сентября 2023, 20:12 «Парламентская газета»: управляющим компаниям разрешат переуступить работу с личными данными жильцов госорганизациям

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Управляющим компаниям разрешат возлагать ответственность за сохранность персональных данных жильцов на профессиональных держателей и госорганизации. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам жилищного эксперта Татьяны Вепрецкой, управляющие компании не могут гарантировать защиту личной информации. Им выгодно пользоваться услугами частных и государственных компаний, которые обеспечивают информационную безопасность.

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Отмечается, что закон, стандартизирующий правила хранения персональных данных, вступит в силу с 1 марта 2024 года.