07 сентября 2023, 20:12
«Парламентская газета»: управляющим компаниям разрешат переуступить работу с личными данными жильцов госорганизациям
Управляющим компаниям разрешат возлагать ответственность за сохранность персональных данных жильцов на профессиональных держателей и госорганизации. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам жилищного эксперта Татьяны Вепрецкой, управляющие компании не могут гарантировать защиту личной информации. Им выгодно пользоваться услугами частных и государственных компаний, которые обеспечивают информационную безопасность.
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Отмечается, что закон, стандартизирующий правила хранения персональных данных, вступит в силу с 1 марта 2024 года.
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