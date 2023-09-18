Общество 18 сентября 2023, 19:36 «Парламентская газета»: с 1 января 2024 года переселять россиян из ветхих домов будут в ускоренном темпе

Читать 360tv в

Правительство РФ подготовило постановление, в котором говорится, что с 1 января 2024 года россиян, проживающих в ветхом жилье, будут переселять в ускоренном темпе. Об этом написала «Парламентская газета».

Как сообщила председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, в вопросе переселения важно делать упор на соблюдение прав людей.

Реклама

В некоторых российских регионах скопилось большое количество судебных исков о немедленном выселении, которые не исполняются. Субъекты не имеют на это средств, а значит, по словам Хованской, необходимо задействовать федеральный бюджет.