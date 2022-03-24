«Парламентская газета»: новый закон о такси внесут в Госдуму в ближайшее время

Новый законопроект о такси, призванный повысить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения, могут внести в Госдуму уже в ближайшее время. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект разработан Минтрансом РФ. Если закон примут, службы заказа будут обязаны обеспечивать самозанятым таксистам возможность прохождения предрейсового и послерейсового медосмотра, техосмотра автомобиля. Кроме того, в регионах могут ввести реестр водителей и автомобилей такси.

Некоторые положения закона могут вступить в силу уже с 1 сентября этого года.