Общество 01 сентября 2023, 12:23 «Парламентская газета»: нелегальным производителям пива и сидра грозят штрафы до 300 тысяч рублей

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В России с 1 сентября вводятся штрафы до 300 тысяч рублей для нелегальных производителей слабоалкогольных напитков, которые не зарегистрировали компании в государственном реестре. Об этом сообщила«Парламентская газета».

Также производителей пива, сидра и медовухи обязывают внести в специальный перечень все свое оборудование. Если компания производит в год больше 300 тысяч декалитров, то оборудование необходимо будет оснащать средствами учета готовой продукции.

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Отмечается, что ужесточающие правила оборота слабого алкоголя ввели на фоне роста отравлений суррогатами.