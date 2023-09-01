01 сентября 2023, 12:23
«Парламентская газета»: нелегальным производителям пива и сидра грозят штрафы до 300 тысяч рублей
В России с 1 сентября вводятся штрафы до 300 тысяч рублей для нелегальных производителей слабоалкогольных напитков, которые не зарегистрировали компании в государственном реестре. Об этом сообщила«Парламентская газета».
Также производителей пива, сидра и медовухи обязывают внести в специальный перечень все свое оборудование. Если компания производит в год больше 300 тысяч декалитров, то оборудование необходимо будет оснащать средствами учета готовой продукции.
Реклама
Отмечается, что ужесточающие правила оборота слабого алкоголя ввели на фоне роста отравлений суррогатами.
Алкоголь
Реклама
Реклама