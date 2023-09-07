Общество 07 сентября 2023, 20:12 «Парламентская газета»: альтернативную службу можно будет пройти в больницах, домах престарелых и музеях

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Минтруд предложил расширить список организаций, где россияне могут пройти альтернативную службу. В него вошла работа в больницах, домах престарелых и музеях, сообщила «Парламентская газета».

Мужчины могут трудиться в детском туберкулезном санатории «Пушкинский» в Санкт-Петербурге, в санаториях «Бимлюк» в Анапе и «Белокуриха» в Алтайском крае. Кроме того, на альтернативную гражданскую службу можно будет попасть в Большой или Мариинский театры.

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Отмечается, что к действующему перечню собираются добавить еще 144 организации, сейчас он включает в себя 816 организаций.