Парламентарии рассказали, как родителям «поделить» ребенка при разводе

После развода родителям придется следовать решению суда о передаче ребенка и не препятствовать детям видеться с близкими родственниками. Иначе их предложили подвергать административной ответственности.

Инициатива принадлежит главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову, уточнила «Парламентская газета».

В законопроекте указано, что в описанных выше случаях отца, мать или другого законного представителя ребенка ждет штраф. Его размер может достигать пяти тысяч рублей. Кроме того, возможен и арест до пяти суток. Такая мера предусмотрена для тех, кто уже привлекался к административной ответственности, но так и не следует судебным предписаниям.

Соответствующие поправки хотят внести в статью 5.35 КоАП. В ней речь идет о неисполнении родителями или законными представителями ребенка обязанностей по их содержанию и воспитанию.

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Похожие санкции уже прописаны в 2011 году и закреплены в статье КоАП. По мнению Кутепова, норма оказалась практически нерабочей. Она предполагает, что ответственность человек несет только за повторное правонарушение. В жизни, заметил сенатор, такие действия обычно носят длящийся характер.

Если же ответственность за неисполнение судебных решений по имеющим отношение к детям спорам повысить, то нарушителей можно будет наказывать с особой эффективностью, заметил Кутепов.

Проект закона он хочет направить на согласование во вторник, 12 ноября.