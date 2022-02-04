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    04 февраля 2022, 15:00

    Парламентарии предложили обеззараживать радиацией продукты питания

    Артур Блянихов

    Сенаторы и депутаты намерены рассмотреть законопроект, в котором предлагается обрабатывать ионизирующим излучением мясо, фрукты и овощи. Об этом написала «Парламентская газета».

    Один из авторов документа, член Госдумы Владимир Кашин объяснил, что радиационная обработка готовой продукции и сырья уничтожит патогенные организмы и паразитов. Также ионизирующее излучение снизит количество микроорганизмов, которые вызывают порчу продуктов.