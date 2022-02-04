Парламентарии предложили обеззараживать радиацией продукты питания

Сенаторы и депутаты намерены рассмотреть законопроект, в котором предлагается обрабатывать ионизирующим излучением мясо, фрукты и овощи. Об этом написала «Парламентская газета».

Один из авторов документа, член Госдумы Владимир Кашин объяснил, что радиационная обработка готовой продукции и сырья уничтожит патогенные организмы и паразитов. Также ионизирующее излучение снизит количество микроорганизмов, которые вызывают порчу продуктов.