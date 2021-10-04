Парламент Кузбасса принял несколько новых законов в социальной и экономической сферах

В Кузбассе накануне состоялось 25-заседание парламента, на котором был принят ряд законов в социальной и экономической сфере. Наиболее заметные из них — введение жилищного сертификата для социально адаптированных детей-сирот и новые меры по улучшению предпринимательского климата. Об этом написал сайт Infox.

Председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Ирина Федорова пояснила, почему решили ввести закон о жилищных сертификатах для сирот именно сейчас.

«На сегодняшний день у нас в очереди чуть больше девяти тысяч сирот в возрасте старше восемнадцати лет. И почти половина из них уже перешагнули 23-летний рубеж. Среди них есть те, у кого уже свои семьи, какой-то жизненный опыт, которые не принимают наркотики, не совершают правонарушения. По норме они получают жилье площадью 33 квадратных метра. Этого может оказаться мало. Жилищный сертификат дает им возможность приобрести жилье большей площади, используя материнский капитал, если он уже есть, или взять ипотечный кредит», — пояснила она.

Эта мера предназначена для тех, кто уже как-то приспособился к жизни. Если известно, что у человека есть наркотическая зависимость или он был судим — он не получит сертификат и останется в общей очереди на жилье.

Новый законопроект об улучшении предпринимательского климата прокомментировал председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров. По его словам, теперь инвестору не надо бояться, что, пока его проект будет осуществляться, условия в стране каким-то образом поменяются. Государство гарантирует, что они останутся такими, какими были на момент подписания соглашения.

Также был принят Закон «Об установлении полномочия Правительства Кемеровской области — Кузбасса по заключению соглашения о реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов». Он позволит региону получить частичное списание средств по бюджетным кредитам, которые пойдут на строительство инфраструктуры. А бизнесмены, в свою очередь, смогут в это время реализовать свои проекты.