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    15 марта 2021, 09:13

    Парламент Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

    Наза Салех Захи

    Водную блокаду полуострова организовали три бывших крымских политика, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов. Они покинули Крым после его присоединения к России.

    Парламент Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

    «Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации „Меджлис крымско-татарского народа“* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — сказал Константинов РИА «Новости».

    Глава крымского парламента намерен инициировать обращение в Генпрокуратуру об открытии в отношении этих людей уголовного дела о попытке геноцида. Также он отметил, что ответственность за случившееся лежит на бывшем президенте Украины Петре Порошенко и на действующем главе государства Владимире Зеленском.

    Константинов подчеркнул, что экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами. Речь идет об экологических проблемах, которые связаны с простаиванием канала.

    «Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — сказал политик.

    Украина обеспечивала до 85% потребностей крымчан в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после присоединения полуострова к России подача воды прекратилась. Ее теперь добывают из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Последние в 2020 году обмелели из-за скудных осадков. Сейчас РФ занята строительством опреснительной установки в Крыму. Она обойдется в три миллиарда рублей.

    *«Меджлис крымско-татарского народа» — запрещенная в России экстремистская организация.