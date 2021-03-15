Парламент Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Водную блокаду полуострова организовали три бывших крымских политика, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов. Они покинули Крым после его присоединения к России.

«Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации „Меджлис крымско-татарского народа“* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — сказал Константинов РИА «Новости».

Глава крымского парламента намерен инициировать обращение в Генпрокуратуру об открытии в отношении этих людей уголовного дела о попытке геноцида. Также он отметил, что ответственность за случившееся лежит на бывшем президенте Украины Петре Порошенко и на действующем главе государства Владимире Зеленском.

Константинов подчеркнул, что экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами. Речь идет об экологических проблемах, которые связаны с простаиванием канала.

«Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — сказал политик.

Украина обеспечивала до 85% потребностей крымчан в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после присоединения полуострова к России подача воды прекратилась. Ее теперь добывают из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Последние в 2020 году обмелели из-за скудных осадков. Сейчас РФ занята строительством опреснительной установки в Крыму. Она обойдется в три миллиарда рублей.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — запрещенная в России экстремистская организация.