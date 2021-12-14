Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК после слов Сокурова

Парламент Чечни направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль проверку законности высказываний режиссера Александра Сокурова. Об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту», — сообщил Даудов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что региональный парламент обратился и к генпрокурору Игорю Краснову по поводу возможного принятия мер в отношении Сокурова.

Ранее режиссер Александр Сокуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и членами СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа имеют сейчас ярко выраженный «национальный характер», и выступил с предложением отпустить тех, кто не хочет жить с Российской Федерации.

Президент не согласился с такой точкой зрения, а глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку словам Александра Сокурова. Также Кадыров посоветовал режиссеру прочитать новейшую историю Чеченской Республики, там указано, что 23 марта 2003 года жители Чечни на референдуме решили быть в составе России.