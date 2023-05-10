Общество 10 мая 2023, 10:04 Парку Sukhoi Superjet 100 предсказали сокращение в 5 раз к 2030 году «Коммерсант»: парк SSJ-100 может сократиться в 5 раз к 2030 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в российских авиакомпаниях может сократиться к 2030 году с нынешних 150 до 28 единиц. Причина — в проблемах с ремонтом, сообщил «Коммерсант».

Сценарий с сокращением парка почти в пять раз, по прогнозам корпорации «Иркут» и ОДК, станет возможен, если в России не удастся освоить ремонт горячей части иностранных двигателей, установленных на самолете.

Реклама

Производители уже попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых целесообразно заменить на ожидаемые отечественные ПД-8. При этом перевозчики не рассчитывают на ремоторизацию, которая может обойтись в 200–500 миллиардов рублей для всего парка. Свои надежды они возлагают на налаживание ремонта двигателей в Иране.

«Коммерсант» напомнил, что французская компания Safran, которая отвечала за обслуживание, проектирование и изготовление деталей для горячей части двигателя SaM-146, в марте прошлого года остановила участие в совместном предприятии с ОДК PowerJet. Поставки ПД-8 ожидают с 2024 года.

По данным источника издания, близкого к Ростеху, у специалистов есть решения, которые могут позволить продолжить эксплуатацию нынешнего парка SSJ с двигателями SaM-146 на протяжении достаточно долгого периода времени.

А позже, по словам собеседника издания, появится большой парк новых российских самолетов, поэтому тема с ремоторизацией перестанет быть актуальной.

Большинство эксплуатантов SSJ-100 не стали комментировать «Коммерсанту» пессимистический прогноз «Иркута». Вместе с тем ряд опрошенных экспертов указали, что, если ремонт горячей части SaM-146 не смогут освоить, негативный сценарий может быть реализован раньше 2030 года.