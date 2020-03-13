Парковку в Москве превратят в ферму для выращивания зелени
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что несколько уровней парковки переоборудуют в ферму для выращивания зелени на Каширском шоссе. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
План реконструкции одобрила Москомархитектура.
Паркинг планируют раскрасить корпоративными цветами. Внутри него оборудуют первую вертикальную ферму в Москве.
По словам Кузнецова, свежую зелень будут производить по специальной экотехнологии, которая позволит насытить воздух кислородом.
На первом уровне выделят площадь для погрузки и разгрузки, а также установят склады. Другие этажи станут цехами производства.
Зданием парковки раньше владела табачная фабрика, однако ее владелец сменил сферу работы.