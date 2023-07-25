25 июля 2023, 17:36
Парковку в Москве ночью предложили сделать бесплатной
Депутат Госдумы Гусев предложил сделать парковку в Москве ночью бесплатной
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев выступил с предложением о введение индивидуальных тарифов на парковку для автомобилистов столицы, а также на отмену ее оплаты ночью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Стоянку автомобилей в центре нужно сделать бесплатной на ночной период времени для всех автовладельцев», — заявил он.
Реклама
Парламентарий объяснил это тем, что ночью дороги не загружены, угроз пробок нет, поэтому и ставить автомобиль на стоянку можно вне рамок времени.
Также Гусев предложил рассчитывать тарифы на оплату за стоянку автомобиля с учетом дохода владельца машины. По его словам, люди с низкими доходами фактически лишены возможности парковаться в центре города.
Свои предложения депутат направил заммэру столицы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову на рассмотрение.
Ранее сообщили, что общедоступная парковка на 100 машин появилась на северо-востоке Москвы.
Госдума РФ
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама