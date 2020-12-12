Парковки Москвы в новогодние праздники станут бесплатными

Стало известно, что с 1 по 9 января все парковки в Москве сделают бесплатными. Исключением станут только плоскостные парковки со шлагбаумом.

Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы. 10 января парковки начнут работать в обычном режиме.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов попросил водителей быть внимательными. Он призвал их не оставлять машины в неположенных местах, чтобы не создавать опасных ситуаций.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто предупредил, что цены на новые автомобили в январе могут вырасти на 3%. Главная причина подорожания машин — девальвация рубля, которую производители еще не отыграли, хотя несколько раз уже поднимали стоимость авто, уточнил он. Эксперт добавил, что в течение года стоимость автомобилей может вырасти на 7%, но подорожание будет происходить плавно.

Перед Новым годом торговые центры призвали усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений. Власти Москвы обратили внимание на необходимость соблюдать санитарные требования, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.