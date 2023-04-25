Общество 25 апреля 2023, 07:53 Парковка в Москве будет бесплатной в майские праздники Дептранс: парковки в Москве на майские праздники четыре дня будут бесплатными РИА «Новости»

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В праздничные дни — 1, 8 и 9 мая — парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая», — отметил он.

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Еще в два выходных дня, 30 апреля и 7 мая, нужно будет оплатить стоянку автомобиля только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Но парковки со шлагбаумом останутся платными, они будут работать по обычным тарифам во все праздничные дни.

Ранее москвичам рассказали о погоде 1 мая. По предварительным данным, будет облачно с прояснениями, днем температура воздуха поднимется до +13…+18 градусов, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Кроме того, жителям региона напомнили о штрафах за жарку шашлыко в на природе в майские праздники. Использование открытого огня считается нарушением правил пожарной безопасности.