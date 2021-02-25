Парковка для электромобилей может стать бесплатной в Башкирии

Законопроект о бесплатной парковке для электромобилей рассмотрят на пленарном заседании 25 февраля в Башкирии. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Уточняется, что такие шаги предпринимаются для того, чтобы сделать «чистые» технологии более популярными. В связи с этим в закон об организации дорожного движения были предложены поправки.

«Преференции владельцам автомашин на электрической тяге позволят постепенно увеличить их количество, что особенно актуально для промышленно развитых территорий, прежде всего Уфы и Стерлитамака», — рассказал спикер госсобрания Константин Толкачев.