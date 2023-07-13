Общество 13 июля 2023, 14:37 Парклеты в Москве получили статус летних веранд Заммэра Москвы Ликсутов: временные зоны на месте парковок получили статус летних веранд Дептранс Москвы

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Временным зонам для отдыха жителей столицы, расположенным на месте парковок около ресторанов, — так называемым парклетам — присвоили статус полноценных летних веранд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Это решение приняли по итогам успешного эксперимента, проведенного в Москве в 2021-2022 годах, когда в центре столицы оборудовали три такие площадки. Большинство жителей поддержали идею создания парклетов во время голосования на платформе проекта «Активный гражданин».

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Парклеты можно устанавливать на тихих улицах без двустороннего движения транспорта. Они будут работать по 1 ноября.

Сезон летних веранд начался в Москве с 1 апреля, при этом рестораторы могли разместить веранды бесплатно, подав соответствующую заявку.